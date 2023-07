Bimbo alla guida di uno scooter senza casco | la denuncia del deputato Borrelli

(Di domenica 9 luglio 2023) “Continuano a segnalarci nuovi video postati sui social che immortalano bambini che viaggiano in sella a motociclettela minima precauzione. L’ultimo che ho ricevuto riprende un bambino di pochi anni addiritturadi un potentementre chi lo accompagna, presumibilmente un parente prossimo se non il padre, lo riprende con il cellulare. I due, rigorosamente, trovano il tempo di rivolgere anche un messaggiomadre del piccolo protagonista che, sempre secondo loro, dovrebbe anche andarne fiera”. Lo rende noto ildi Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio, che ha ricevuto la segnalazione del video. “Purtroppo – aggiunge – nemmeno la tragica morte della piccola Serena a Gragnano, ...

