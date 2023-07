Big Tech e geopolitica Il caso Starlink secondo il prof Monti

(Di domenica 9 luglio 2023)la posizione ufficiale espressa dal ministro della Difesa, Hamada Yasukazu, l’interesse del governo giapponese versoè motivato dalla necessità di incrementare la resilienza del sistema di comunicazione fra le tre Armi della Japan Defense Force. Ma con buona probabilità, pur non essendo stato dichiarato pubblicamente, per consentire una migliore integrazione con i partner occidentali (Stati Uniti innanzi tutto, ma anche Regno Unito) alla luce della nuova strategia di sicurezza nazionale, dello sviluppo nippo-anglo-italiano di un nuovo aereo da combattimento, e dell’incrementata presenza occidentale (e italiana) nel Pacifico. In assoluto, l’utilizzo di forniture militari e la condivisione di tecnologie come strumento per cementare alleanze o controllare il potenziale militare di Paesi satellite non è un fatto nuovo, così come non è, ...

... l'anno prima, aveva lanciato un servizio a pagamento per le. Ora, però, all'interno dell'azienda c'è un dubbio esistenziale su cui i moderatori dei contenuti si starebbero interrogando: ...Il software del campo di battaglia dell'Ucraina è custodito sui server cloud diall'estero. Non solo negli Stati Uniti e in Inghilterra, ma per esempio in Finlandia dove varie aziende ...I problemi della Cina La Cina sta combattendo una guerra commerciale hi -con Washington ...Bank Usa al test trimestrali I giganti bancari statunitensi hanno superato il controllo annuale ...

Regole per l'IA: non facciamole scrivere alle Big Tech Agenda Digitale

Per la prima volta en plein sulla kermesse dei palinsesti rai 2024 targati dalla coppia Roberto Sergio amministratore delegato e Giampaolo Rossi dg.Tim, Labriola suona la carica per le tlc: “Servono risorse per investire”. Rossi: “Ott creano squilibrio sul mercato sfruttando le reti” ...