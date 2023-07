Betis | obiettivo Bailly

(Di domenica 9 luglio 2023) Ericpotrebbe tornare in Spagna. A confermarlo è Marca: il centrale del Manchester United è in uscita, nelle ultime ore...

Eric Bailly potrebbe tornare in Spagna. A confermarlo è Marca: il centrale del Manchester United è in uscita, nelle ultime ore il Betis avrebbe avviato i contatti col club inglese per capire la fattib ...Tra gli obiettivi di calciomercato del Napoli c'è Guido Rodriguez. Il Betis ha preso una decisione importante sul futuro del giocatore.