Berrettini is back | la forza di Thor | la lucidità dei grandi E se si ritrovasse a fronteggiare Nole? Domani gara-verità con il fenomeno Alcaraz

(Di domenica 9 luglio 2023) Una martellata dietro l'altra, Matteoda Roma, si è ripreso l'appellativo di The Hammer . Troppo in fretta i soloni da tastiera lo avevano bollato come bollito, decotto. Quasi andato a male. Eppure, a 27 anni, si dovrebbe essere nel pieno delle forze, o no? E lo ha voluto dimostrare sul campo, Matteoda Roma. Sia chiaro, il tennista azzurro non è ancora al livello del 2021 d'oro,...

a ottobre la Tennis Napoli Cup contro Matteo e lo scorso aprile si è tolto la del foot - up al servizio " che lo portava a unire i piedi durante il movimento " per passare al foot -, nonché suo mentore nell'agenzia di management to Next e fra i primi a fargli i complimenti social per il successo in Germania. Oggi, dietro ai quattro senatori Sinner, , Musetti e

Ancora una volta la pioggia rallenta il programma dei Championships edizione n.136, ma non la corsa sui prati londinesi di Matteo Berrettini che, con una grande prova, si è imposto per 3-0 sul tedesco ...Berrettini sembra tornato quello che due anni fa raggiunse la finale. «C'è qualcosa di speciale in questo luogo, forse perché si tratta del torneo che mi ha cambiato la vita» ...