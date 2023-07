Berrettini - Alcaraz | che sfida negli ottavi a Wimbledon!

(Di domenica 9 luglio 2023) Archiviata la qualificazione ai quarti di Sinner, tocca a Matteo, che lunedì torna in campo per glia Wimbledon, terzo Slam stagionale in corso sull'erba dell'All England Club di ...

... n.38 ATP, finalista nell'edizione del 2021, deve vedersela con lo spagnolo Carlos, numero ... The hammer is back!ha tenuto 54 turni di battuta su 54 fin qui nel torneo: "Fisicamente ...Bertolucci si scaglia contro i detrattori diLo specialista dei campi in erba non vuole fermarsi di certo qui ora. Ad attenderlo agli ottavi ci sarà il numero uno al mondo Carlos, ...Sul Campo Centrale tra mezz'ora Bublik vs Rublev L'EDITORIALE DEL DIRETTORE: Questobatterebbe anche. Ma riuscirà a giocare ancora come ieri [VIDEO] IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI ...

Archiviata la qualificazione ai quarti di Sinner, tocca a Matteo Berrettini, che lunedì torna in campo per gli ottavi a Wimbledon, terzo ...Il telecronista televisivo punta il dito contro coloro che avevano sentenziato un po' troppo presto la fine della carriera del romano ...