(Di domenica 9 luglio 2023) “Per quest’anno non cambiare,, Per poterti rivedere, Per tornare, per restare insieme a te”: la prima strofa della canzone “” potrebbe essere dedicata ad Ornella e Guglielmo, coppia bergamasca che da 59vanno in vacanza a Rimini, rinnovando l’amore e anche quello per la città. Dalla provincia di Bergamo sono andati per la prima volta nella località di soggiorno estivo della riviera romagnola, in luna di miele, nell’estate del ’64. I, turisti fedelissimi dell’Hotel Amoha di, nei giorni scorsi, hanno ricevuto dalle mani dell’assessore Francesco Bragagni un omaggio istituzionale per la loro fedeltà da ...

... assistito dagli avvocati Francesco Pisciotti e Roberto Brancaleoni, e 10per il 54enne ... a causa del brutale pestaggio avvenuto all'interno dell' hotel Emanuela di, per un presunto ...... da 15all'Hotel Amoha, ma in vacanza a Rimini da oltre 50e Ginardi Concetta Mariapia che, da Milano, sceglie le spiagge dida circa 55. A tutti loro l'amministrazione ......sono sempre venuti in vacanza a Rimini consecutivamente per 59, rinnovando il loro amore e anche quello per la città. I coniugi Birolini , turisti fedelissimi dell' Hotel Amoha di, ...

Bellariva, da 59 anni vacanze sulla “stessa spiaggia, stesso mare” per i coniugi Birolini BergamoNews.it

FANO Miss Italia torna a Fano, a poco meno di un anno dalla pre-finale nazionale che si svolse a porte chiuse per rispetto verso le vittime dell’alluvione. Il nuovo appuntamento con bellezza ...Dalla provincia di Bergamo i coniugi Birolini in vacanza sempre in Riviera. A festeggiare con loro altre 9 persone da decenni qui in città per le ferie.