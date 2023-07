Beetlejuice 2 | avvistata Jenna Ortega sul set e pare sia vestita di bianco!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 9 luglio 2023) Abbiamo una primissima preview diin costume sul set di2, l’atteso sequel del classico film di Tim Burton del 1988. Laè apparsa nelle foto del set insieme alla co-star Winona Ryder, che riprende il ruolo di Lydia Deetz del film originale. People Magazine ha pubblicato le immagini delle due attrici al lavoro.2: rivelato il personaggio didirettamente dal set Le due attrici sono state avvistate sul set di2 nell’Hertfordshire, in Inghilterra, e sembra che stessero girando un’elaborata scena di matrimonio in un richiamo a una famosa scena girata dalla Ryder nel film originale. Laindossa un abito da sposa bianco più tradizionale, in contrasto con l’abito ...