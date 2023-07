Beccato con marijuana e cocaina | pusher 31enne in carcere

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Casavatore hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio undel posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato notato da un agente della penitenziaria mentre consegnava un involucro in cambio di denaro. L’agente lo ha inseguito e bloccato e intanto ha chiamato il 112. I militari intervenuti hanno rinvenuto 3 bustine di, 1 dose di coca e 444 euro in contante ritenuto provento illecito. Ilè ora in, in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Una volta ho detto a quelli del mercato ittico di continuare a lavorare nonostante ci fossero alcuni problemi burocraticii depuratori e mi sonoun altro abuso d'ufficio. Comunque è ...In quell'occasione l'uomo era statoalla guida di un'autocui erano stati commessi diverse infrazioni del codice della strada. L'uomo era stato portato in commissariato e quel punto era ...Giorgio Manetti è semprelei e ormai non si nasconde più:chi è statol'ex cavaliere di Uomini è ...

Il nonno pusher recidivo: ai domiciliari beccato con la droga in casa RomaToday

Anche a Silverstone la pole position è di Max Verstappen. Il campione del mondo in carica conquista la 27ª pole in carriera (la quinta consecutiva) e aggiunge un nuovo tassello alla sua carriera da re ...Il solito escamotage per saltare la coda. Ma stavolta va male: 430 euro di multa e 10 punti tolti dalla patente. L'episodio, accaduto sulla Tangenziale di Torino, è diventato subito virale ...