Beach volley | World Tour 2023 Partain Benesh riportano in altro gli Usa! Ana Patricia Duda si confermano le più forti

(Di domenica 9 luglio 2023) Bisogna andare indietro di sei anni per ritrovare una coppia statunitense vincente in un torneo di primo livello nel circuito mondiale di. La sabbia era quella di Fort Lauderdale, la coppia era Dalhausser e Lucena che sconfissero in finale a inizio marco del 2017 gli azzurri Lupo/Nicolai. Da lì solo un successo nel 4 stelle di Chteumal a novembre 2020 per Crabb/Gibb e poi più nulla fino a oggi quando Miles, classe 2001 di Pacific Palisades in California e Andy, 28 anni, anche lui californiano di Palos Verdes, hanno rotto l’incantesimo, battendo in finale dell’Elite 16 nientemeno che i campioni di tutto, i norvegesi Mol/Sorum. Una vittoria che sorprende ma fino a un certo punto perchè i due statunitensi hanno mostrato una grande crescita nelle ultime settimane e a Gstaad hanno trovato subito ...