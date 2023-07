Bayern Monaco | non c’è ancora l’accordo per Kane

Leggi su calcionews24

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilcontinua a trattare con il Tottenham per Harry, attaccante della nazionale inglese. I dettagli Secondo quanto riportato dal Mail on Sunday, ilsarebbe pronto ad offrire 75 milioni di euro al Tottenham per il cartellino di Harry. Il club bavarese vorrebbe infatti sfruttare il contratto in scadenza nel 2024. I londinesi non sarebbero però soddisfatti del prezzo, in quanto vorrebbero avvicinarsi il più possibile ai 100 milioni di euro. Vedremo se si arriverà ad un accordo nei prossimi giorni.