Bayern Monaco | assalto a Kane | presentata la nuova offerta

... Tiago Pinto ha messo nel mirino anche Marcel Sabitzer , austriaco di proprietà delche negli ultimi sei mesi del 2022 - 23 ha giocato in prestito al Manchester United. Sabitzer ha ...Non stupisce quindi che su questa scia il prossimo obiettivo individuato sia quel Zaire - Emery che ha scritto la storia diventando, contro il, il più giovane titolare in una fase a ...Commenta per primo Continuano a susseguirsi le indiscrezioni di mercato, tra le quali spicca sicuramente l' interessamento delper Harry Kane . I bavaresi sono in cerca di un centravanti e quello del 9 inglese è un profilo assai gradito. A rinforzare questa pista ci ha pensato Jamal Musiala , fantasista del ...

ULTIM'ORA - Romano: "Kim-Bayern, clausola attivata ieri e visite superate: cifre e quando sarà ufficiale" CalcioNapoli24

Non è andata bene per via della sfortuna e di un grave infortunio all'inizio della stagione, ma l'affare Roma-Wijnaldum sulla carta era veramente ottimo: Tiago Pinto ha impostato nell'estate 2022 un p ...Warren Zaire-Emery, gioiello classe 2006 del PSG e delle nazionali giovanili francesi nel mirino del Borussia Dortmund ...