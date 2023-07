Batistuta nei guai in Argentina | la sua azienda agricola accusata di maltrattare i lavoratori Ma sul sindacato che denuncia si allungano ombre

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) «La relazione diffusa dopo l’ispezione è completamente falsa». Così Gabrielrisponde aldeiagricoli, secondo il quale l’ex Roma e Fiorentina tratterebbe in maniera indegna idei suoi terreni nella cittàdi Reconquista. «Sono stanco di questo trattamento», ha dichiarato il campione di Avellaneda a Radio La Red. «Nelle mie proprietà isono trattati nel rispetto della legge e dei contratti collettivi di lavoro. Non possiamo tollerare la menzogna e la calunnia», ha aggiunto, come riporta La Stampa. L’accusa arriva da José Voytenco, segretario della Uatre, l’enormedeirurali argentini. L’unione conta 400 mila iscritti e può avvalersi di una cassa che supera i 10 milioni ...