Basta andare in Posta per rendersi conto che siamo un Paese del terzo mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) C’è un luogo in Italia dove quando metti piede capisci cheunin via di sviluppo e non certo una potenza mondiale. Ovunque vai ti trovi in locali angusti rispetto al pubblico, senza sedie, d’estate al caldo, d’inverno al freddo, con personale scorbutico e incompetente che non riesci nemmeno ad ascoltare perché devi urlare da dietro il vetro che lo protegge. Questo luogo sono gli ufficili. Appena diciin Italia ti vengono in mente code, personale insolente, problemi irrisolti. E’ il mio caso. Da oltre un mese sto cercando di aiutare un clochard a recuperare la sua identità digitale per poter accedere al portale di Regione Lombardia per il fascicolo sanitario. Dopo aver conquistato la possibilità dioltre ad un jingle telefonico e avere la fortuna di parlare con ...