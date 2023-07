Basket | Europei Under 20 2023 | l’Italia reagisce e batte nettamente Israele! Maretto e Faggian sugli scudi

(Di domenica 9 luglio 2023) Reazione immediata dell’Italagli20 in svolgimento ad Heraklion (Grecia). Gli Azzurrini di coach Alessandro Magro, dopo il ko di ieri contro il Belgio, sconfiggonoIsraele per 66-50 grazie ad un ottimo secondo tempo dove sono scappati nel punteggio senza mai concedere il fianco agli avversari. 1-1 è il record dei nostri portacolori, che chiuderanno la prima fase domani alle 15:00 – ora italiana – contro la Turchia. Doppia cifra per Octaviocon 10 punti, mentre Leonardochiude con 9 punti a referto. Ad Israrele non bastano i 18 punti di Yaacov ed i 13 di Wolf per provare a ribaltare l’inerzia del match in proprio favore. Ottimo avvio degli israeliani con Wolf e Yaacov (1-4), con gli Azzurri che vanno a bersaglio solo dalla lunetta (2-5). ...

...con la figinese Bernardi ieri hanno battuto il Portogallo in rimonta e nel pomeriggio alle 15 - 30 giocano per il 13° posto Notizie positive per ilfemminile italiano dai campionati...In sostanza, le nazionali disputeranno un anno i campionati internazionali e l'anno successivo quelli continentali, come gli, a differenza di quanto avviene nel calcio e nel. In più, ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta Italia - Israele , sfida valida come seconda giornata del Gruppo A degliU20 2023 di. Nuovo impegno per gli Azzurrini di coach Alessandro Magro, che sono usciti sconfitti di misura dal primo appuntamento contro il Belgio: partenza sprint dell'Italia, che ...

Basket Under 20, Europei 2023: l’Italia sbaglia troppo e perde all’esordio col Belgio OA Sport

L'Umana Reyer comunica la rescissione consensuale dell'accordo con Mitchell Watt dopo sei stagioni e 321 partite vissute assieme che lo hanno portato al quarto posto nella storia del Club per presenze ...Il club presenta Scariolo ma non paga lo sloveno che fa causa. Il presidente non cede e il Consiglio federale radia la società ...