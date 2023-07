Barracas Central vs Argentinos Juniors – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilpuò estendere la sua imbattibilità nella Primera Division argentina a cinque partite lunedì 10 luglio quando tornerà allo Stadio Claudio Fabian Tapia per affrontare l’. All’inizio della settimana, il Baraquenos ha sconfitto il Belgrano per 2-0, portandosi a tre punti dall’in classifica, mentre quest’ultimo si è accontentato di un pareggio per 0-0 con l’Instituto. Il calcio di inizio divsé previsto alle 20 ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreDa ...