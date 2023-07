Bari | rocambolesco incidente sul lungomare | auto si cappotta e finisce sugli scogli

(Di domenica 9 luglio 2023)ma con un bilancio non tragico per fortuna questa mattina asulSan Giorgio, a sud della città, all’altezza della spiaggia dell’acquedotto. Una Alfa Mito di proprietà di un uomo della provincia di, che peraltro era alla guida della vettura, si è capovolta finendoe poi sula spiaggia, proprio a pochissimi metri dal mare. A bordo erano in sei. Gli occupanti sono finiti in ospedale ma, dalle prime notizie fornite dalla Polizia locale, non hanno riportato ferite particolarmente gravi. E’ andata bene. La Polizia locale torna “a raccomandare tantissima prudenza alla guida sulla strada e il rispetto delle norme sulla circolazione e del codice della strada”.

