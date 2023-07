(Di domenica 9 luglio 2023) (Adnkronos) –rocambolesco ma con un bilancio non tragico per fortuna questa mattina asulSan, a sud della città, all'altezza della spiaggia dell'acquedotto. Una Alfa Mito di proprietà di un uomo della provincia di, che peraltro era alla guida della vettura, si è capovolta finendoe poi sula spiaggia, proprio a pochissimi metri dal mare. A bordo erano in sei. Gli occupanti sono finiti in ospedale ma, dalle prime notizie fornite dalla Polizia locale, non hanno riportato ferite particolarmente gravi. E' andata bene. La Polizia locale torna "a raccomandare tantissima prudenza alla guida sulla strada e il rispetto delle norme sulla circolazione e del codice della strada". —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web ...

rocambolesco ma con un bilancio non tragico per fortuna questa mattina asul lungomare San Giorgio, a sud della città, all'altezza della spiaggia dell'acquedotto. Una Alfa Mito di ...L'è avvenuto all'alba a, sul lungomare di San Giorgio, all'altezza della spiaggia dell'Acquedotto. I sei occupanti dell'autovettura - tutti di età compresa tra i 27 e i 35 anni - sono ...È accaduto all'alba in territorio di

Bari, incidente sul lungomare San Giorgio: auto si cappotta e finisce sugli scogli Tiscali Notizie

Incidente rocambolesco ma con un bilancio non tragico per fortuna questa mattina a Bari sul lungomare San Giorgio, a sud della città, all'altezza della spiaggia dell'acquedotto.Erano in sei a bordo dell'auto che questa mattina è uscita di strada e si è capovolta sugli scogli del lungomare San Giorgio a Bari, vicino alla spiaggia dell'Acquedotto. (ANSA) ...