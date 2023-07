Bari | auto sulla scogliera | si ribalta Sei feriti Incidente all' alba

(Di domenica 9 luglio 2023) L’Alfa Romeo è finita fuori controllo, per cause da dettagliare. Si è schiantata contro gli scogli e si èta. A bordo sei giovanissimi rimasti tutti. È accaduto all’in territorio di. L'articolo, si. Sei all' proviene da Noi Notizie..

Bari, incidente a San Giorgio: l'auto si ribalta e finisce sugli scogli Telebari

Bari, 9 lug. – (Adnkronos) – Incidente rocambolesco ma con un bilancio non tragico per fortuna questa mattina a Bari sul lungomare San Giorgio, a sud della città, all'altezza della spiaggia dell'acquedotto.