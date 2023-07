“Barbara d’Urso mi ha tolto il saluto” | Magalli svela un retroscena | “Mai piaciuta!”

Parole al vetriolo, quelle che Giancarlo Magalli , in un'intervista rilasciata a Il Messaggero , dedica a, appena defenestrata da Mediaset con conseguente strascico polemico. Ma anche quelle che dedica alla Rai , l'azienda in cui ha lavorato per tanti anni e che ormai sembra aver scelto di ...Il clima rovente attorno alla figura dinon accenna a placarsi . La conduttrice difatti in questi giorni è stata allontanata da dall'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi dalla conduzione di ' Pomeriggio ...Il conduttore parla della collega non confermata da Mediaset: 'A me non è mai piaciuta. E poi mi ha tolto il ...

Barbara D'Urso massacrata da Magalli: "Ruffiana, insincera, mai piaciuta. E nel 2003..." Liberoquotidiano.it