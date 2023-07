Barbara d’Urso | il duro attacco di un noto conduttore | “Quello che faceva era il monumento al trash | non mi è mai piaciuta”

Leggi su isaechia

(Di domenica 9 luglio 2023) Negli ultimi giorni si è molto discusso dell’addio dia Mediaset e, nello specifico, al programma che la conduttrice ha condotto per quindici lunghi anni, Pomeriggio 5. La notizia è stata annunciata con un comunicato dell’azienda con sede a Cologno Monzese, nel quale si leggeva che la decisione era stata presa di comune accordo. Eppure, la conduttrice ha poi svelato una versione completamente diversa. In una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, ha precisato: Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi abbiano permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione. Io non ho concordato niente. Alla luce del rammarico esternato dalla, molti colleghi e volti noti si ...