Barbara D’Urso | Dagospia risale alla vera causa dell’addio da Mediaset | la conduttrice non ci sta e minaccia azioni legali

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 9 luglio 2023) L’addio dida Pomeriggio 5 continua a far parlare tanto che in queste ore a prendere la parola è stato. Il noto giornalista ha svelato il vero motivo per cui Barbarella è stata allontanata dae secondo lui tuttoad una foto privata di lei contro la rete. Oggi, però, L'articolo proviene da KontroKultura.