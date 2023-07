Bale | «La Spagna mi ha odiato perché ero riservato | ma io volevo solo giocare a calcio e poi sparire»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 9 luglio 2023) Garethha rilasciato una lunga intervista al Times in cui ripercorre la sua carriera, durata 17 anni, per un totale di 665 partite, 226 gol e 159 assist. Ha 33 anni, è in pensione, e si sofferma a riflettere sulla gioia che ha avuto dal Tottenham, sui bei tempi e le tensioni vissute al Real Madrid, sul suo orgoglio per lo sviluppo del Galles e sulla possibilità che ha adesso di trascorrere più tempo con i suoi quattro figli. «Essere cresciuto nel modo in cui lo hanno fatto i miei genitori mi ha fatto stare bene. Non avevamo molti soldi, venivo da umili origini, ma avevo buoni amici, una buona famiglia intorno a me e una buona moglie, dei figli. Non mi piace mettermi in mostra. Sono gallese. Siamo una nazione molto umile. Anche quando facciamo cose incredibili non gongoliamo, non ci diamo delle arie. Facciamo del nostro meglio e passiamo alla cosa ...