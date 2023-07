Avanti un altro non andrà più in onda? Le voci che fanno discutere

(Di domenica 9 luglio 2023) Da qualche giorno sono emersi i programmi della nuova stagione televisiva targata Mediaset e tra i format riconfermati c’è anche quello di Paolo Bonolis. La nuova edizione diuntornerà a fine settembre con le nuove puntate, ma i vertici potrebbero invertire il debutto con Caduta Libera. Sifera però che la prossima potrebbe essere l’ultima stagione del game show, in quanto è stato annunciato l’arrivo di un nuovo gioco condotto da Enrico Papi.un: pochi mesi e poi addio? Le ultimecircolate in queste oresapere cheunsarebbe vicino alla chiusura o comunque ad una lunga assenza dal piccolo schermo di Canale 5. Ebbene sì perché Paolo Bonolis starebbe pensando di appendere al chiodo ...

...per primo Una trattativa che va, a fuoco lento . André Onana è la priorità del Manchester United, che da giorni è al lavoro per trovare un accordo con l'Inter, ma la fumata bianca è tutt'...Non basta il luccichio green di un progetto come Forestami che alla fine, se andràquesta ...50 tra associazioni e comitati a opporsi a questa decisione ma questa vicenda ci insegna anche: ...... non presente nemmeno nel romanzo, che sceneggiatori e regista hanno voluto per raccontare un... Poi c'è l'emergenza climatica, la guerra È un mondo che vae torna indietro. E Il ...

Sophie Codegoni fuori da Avanti un Altro «Lite con Bruganelli, arrivate quasi alle mani»: l'ultima bomba di F ilmessaggero.it

Una trattativa che va avanti, a fuoco lento. André Onana è la priorità del Manchester United, che da giorni è al lavoro per trovare un accordo con l'Inter, ma la fumata bianca è tutt'altro che vicina.In due giorni Daniela Santanchè e Ignazio La Russa hanno fatto più danno al governo Meloni di Elly Schlein in 4 mesi e Giuseppe Conte in 8. Meriterebbero il titolo di capi dell’opposizione ad honorem.