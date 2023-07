Si ferma con la moto , strappa la borsa a una signora e cerca di scappare. Ma unlo copisce con la vettura. Il malvivente non riesce a tirare subito su la moto, di grossa cilindrata. Così l'auto la colpisce per la seconda volta. Il ladro sempre più in difficoltà. ...Nel frattempo è intervenuto un altroe insieme al poliziotto ha ispezionato l'auto per accertarsi che nessun altro fosse rimasto intrappolato all'interno del veicolo in fiamme. Lo ...Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, il veicolo ha preso fuoco e l'si è fermata ed è uscita prontamente dall'abitacolo. Sul posto agenti della Polizia cantonale e, in ...

Automobilista salva donna rapinata da un motociclista: ecco come leggo.it

La showgirl Elisabetta Canalis, in vacanza in Sardegna da qualche giorno, ha salvato una tartaruga che rischiava di essere investita.Frane, allagamenti e strade bloccate a Valvarrone. A Dervio la furia del Varrone ha travolto un camion e una ruspa cingolata con braccio meccanico ...