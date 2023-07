Auto sbanda e si ribalta | paura lungo l’A16 | due persone in ospedale VIDEO

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco sono intervenuti sull’strada A16 Napoli – Canosa, al Km. 34,800 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino per un incidente stradale che ha visto coinvolta una solavettura la qualeva e siva. A bordo una donna di 52 anni ed un uomo di 33 anni, entrambi originari di Avellino, rimasti feriti e dopo essere stati recuperati dall’abitacolo venivano affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

