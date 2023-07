Auto rubata in pieno centro cittadino | la gente filma e applaude

L'incredibile furto si è verificato a Giovinazzo, in provincia di Bari. Furioso il sindaco del Comune pugliese, Michele Sollecito. Un'che vienein pieno centro tra gli applausi dei presenti; furto, addirittura, ripreso con gli smartphone e nessuno che chiama le forze dell'ordine. Questa, la vicenda che ha dell'assurdo, ...Andando a fondo ai racconti, i carabinieri hanno ricostruito che da due giorni il ragazzo girava incon altri tre coetanei per registrare dei video da pubblicare sui social. Il tutto era nato ...L'incredibile furto si è verificato a Giovinazzo, in provincia di Bari. Furioso il sindaco del Comune pugliese, Michele Sollecito. Un'che vienein pieno centro tra gli applausi dei presenti; furto, addirittura, ripreso con gli smartphone e nessuno che chiama le forze dell'ordine. Questa, la vicenda che ha dell'assurdo, ...

Gara di like con i video girati sull'auto rubata alla mamma Agenzia ANSA

Il video del furto ha fatto il giro del web, sconcertante che i ladri riescano ad agire indisturbati, con tanto di applausi. Il post del sindaco ...Aveva preso l’auto della madre, girando video mentre guidava con gli amici. La famiglia di un 16enne di Giussano, in provincia di Monza, dovrà ora pagare 16mila euro di multe per guida senza patente e ...