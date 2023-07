Auto rubata in Centro tra gli applausi | il furto ripreso da un cellulare e nessuno chiama le forze dell' ordine L' ira del sindaco

Una situazione che ha dell'assurdo: a Giovinazzo ( Bari ), in pieno centro è stataun'- portata via a rimorchio - il tutto ripreso da telefono cellulare e con tanto di applausi, ma senza ...L'non era statama presa dal 16enne all'insaputa di nonni e genitori per girare alcuni video per il suo canale di TikTok. Il ragazzo insieme ad alcuni coetanei aveva usato l'per due ...L'aveva danni ingenti alle fiancate completamente rigate, al paraurti e ai fanali. Ala fine sono state fatte multe per un importo complessivo di 16.000 euro per guida senza patente e incauto ...

Gara di like con i video girati sull'auto rubata alla mamma Agenzia ANSA

Ha approfittato del fatto che la mamma fosse via per qualche giorno: così in una serata con gli amici, un sedicenne ha preso l'auto.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...