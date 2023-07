Australia | influencer mostra 3 situazioni strane in cui potresti trovarti qui | una è davvero spaventosa!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 9 luglio 2023), un'parla di trebizzarre in cui ci si può trovare vivendo nella nazione in questione: una di esse è spaventosa L'è un vasto Paese situato nell'emisfero sud del mondo, con una cultura unica e diversificata, influenzata fortemente dalle sue radici aborigene e dall'immigrazione europea. Lo stile di vita di chi vive qui è spesso associato a una mentalità rilassata e all'amore per la natura e gli sport all'aria aperta. Insieme alle attrazioni turistiche che portano in tanti lì (pensiamo alla Grande Barriera Corallina, all'Uluru, al Parco Nazionale di Kakadu e alla Great Ocean Road), molti la visitano per la sua flora e fauna. La flora inè interessante, con una varietà di piante e alberi unici come l'eucalipto. Tuttavia la nazione è famosa anche per la ...