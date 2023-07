Aumenti da 435 euro al mese per i bancari | il nuovo contratto

(Di domenica 9 luglio 2023) Una busta paga con 435lordi in più, circa 6milaall’anno, per bilanciare l’impoverimento dello stipendio causato dall’inflazione. È l’aumento chiesto dai sindacati dei lavoratori del settoreo sulla retribuzione di una figura media, nel rinnovo delnazionale con l’Abi. I termini della piattaforma, proposta dalle cinque sigle del settore ai 280mila iscritti, sono stati votati quasi all’unanimità (con il 99,5% delle preferenze). Adesso la palla passa all’associazione dei banchieri che dovrà valutare le rivendicazioni e negoziare l’accordo con i rappresentati sindacali. Il negoziato per ilnazionale L’aumento chiesto daiper il rinnovo di uno dei primi contratti nazionali, rivalutato sui livelli del caro-vita, potrebbe spingere ancora più su ...

Un modello che prevede 435 euro mensili più una rimodulazione degli orari di lavoro. Accordo a cui il 99,5% dei 280 mila votanti ha detto sì, lo 0,2% no e lo 0,3% si è astenuto.

Aumenti stipendi a 280mila bancari 2023: da 435 a 800 euro in busta paga e riduzione orario settimanale: ecco le novità della piattaforma