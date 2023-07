Attentato dei magistrati Questa super-casta | Maurizio Gasparri estremo contro le toghe rosse

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Altissima tensione tra governo e magistratura: da che sono iniziati i lavori relativi alla riforma della giustizia firmata Carlo Nordio, infatti, i colpi bassi delleall'esecutivo si susseguono senza soluzione di continuità. Nella giornata di sabato 8 luglio le parole del presidente dell'Anm, Giuseppe Santalucia, secondo il quale "è stata colpita al cuore la magistratura". E ancora, altre accuse al governo e il tentativo un poco grottesco di affermare che "non siamo noi a volere lo s". E nel consueto squotidiano, hanno fatto molto rumore le parole di, vicepresidente del Senato ed esponente di spicco di Forza Italia, il quale come suo solito ha picchiato durissimo: "La magistratura sta attentando alla Costituzione. E questo non può essere ignorato da chi ha la ...