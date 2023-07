Atalanta | sfida al Torino per un difensore

...in occasione di un match contro il Real Madrid che il Presidente volò per assistere allae, ... E l'esordio sembra di buon auspicio: il 27 agosto, l' Inter travolge l'con il punteggio di ...... Ranieri: "Tutti mi aspettavano, abbandonato l'egoismo e paura di rovinare", Percassi: "... miglioriamo" Real Madrid, Casemiro: "Tempo di una nuova. Fosse stato per i soldi" Milan, ...Unastimolante per ripartire dopo qualche delusione di troppo. Nuova avventura in Serie A per ... Bakker e Kolasinac all', Frattesi va all'Inter, Luka Romero al Milan, la Juve ha annunciato ...

Atalanta, sfida al Torino per Becao: l'Udinese vuole almeno 10 milioni di euro TUTTO mercato WEB

L'Atalanta vuole cautelarsi in difesa, specialmente adesso che Palomino sembra a un passo dal Cagliari e Giorgio Scalvini dal Liverpool. La dirigenza nerazzurra non si ferma quindi a Sead Kolasinac e ...Juventus e Napoli sono destinate a sfidarsi sia sul campo che fuori e ora, con Giuntoli come nuovo ds dei bianconeri, la sfida sul mercato è più accesa che mai. Come ...