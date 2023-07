(Di domenica 9 luglio 2023) Milano resterà nel cuore di Facundo. Vincendo l'Cup " Trofeo BCS (73.000, terra battuta) , il 22enne argentino ha raccolto i punti necessari per raggiungere l'obiettivo ...

Milano resterà nel cuore di Facundo Diaz Acosta. Vincendo l'Cup " Trofeo BCS (73.000, terra battuta) , il 22enne argentino ha raccolto i punti necessari per raggiungere l'obiettivo sognato da chiunque inizi a giocare a: entrare tra i top - ...Quando il tie - break sembrava l'ovvia conclusione, Gigante ha giocato un paio di punti spettacolari (smorzata e passante) che gli hanno garantito il match clou all'Cup " Trofeo BCS (...Scorrendo l'albo d'oro dell'Cup " Trofeo BCS (73.000, terra battuta) , si trovano tre argentini. Federico Coria è il campione in carica, poi in passato hanno vinto Federico Delbonis e Guido Pella, eroi del trionfo ...

"Aspria Tennis Cup": Diaz Acosta batte Gigante e festeggia la top 100 SuperTennis

Milano resterà nel cuoredi Facundo Diaz Acosta. Vincendo l' ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (73.000€, terra battuta) , il 22enne argentino ha ...Rimane il solo Matteo Gigante a difendere i colori del’Italia nella finale dell’Aspria Tennis Cup che si chiude oggi sul campo centrale dell’Harbour Club di Milano (73 mila euro di montepremi, terra b ...