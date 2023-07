Ascolti TV | Sabato 8 Luglio 2023 D’Alessio 18 5% vince la sfida tra repliche con Lo Show dei Record 12% Indiana Jones porta Italia1 al 9 8%

(Di domenica 9 luglio 2023) Gigi D'Alessio e Amadeus Nella serata di ieri,, su Rai1 Gigi, Uno Come Te – Trent’Anni Insieme ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Lodeiha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Prigioniera della Follia ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Sue il regno del teschio di cristallo ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 L’Amica Geniale ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Dynasties – L’Avventura della Vita è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Eden – Un solo Pianeta ha interessato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Quattro Ristoranti è stato seguito ...

E, alla luce di questo boom di, ecco che Mediaset ha scelto di puntare sulle nuove puntate ...10 alle 14:45 e saranno in onda anche nella fascia delpomeriggio, prima di Verissimo ...... è significativo che Raidue, fino a due anni fa in aperta crisi die di idee, sia oggi la ... ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione Million Day delle ore 13 di oggi8 Luglio 2023: i numeri ...... simboli di una musica che sa osare Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo ... divertente con sonorità accattivanti e un po' retró che nasce in unsera milanese, dove ...

Ascolti tv sabato 8 luglio: Gigi, uno come te, Lo show dei record TPI

Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra Rai Uno con Gigi Uno come te e Lo show dei Record su Canale 5: tutti i dati auditel di sabato 8 luglio 2023 ...Ascolti tv 8 luglio 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (sabato) | Qual è il programma più visto della serata ...