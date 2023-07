Arriva la settimana più calda dell' anno con la sabbia in cielo | ecco dove

Leggi su europa.today

(Di domenica 9 luglio 2023) Abbiamo da poco "assaggiato" un caldo che non si sentiva da un po' di tempo, ma il peggio deve ancorare. Le previsioni da lunedì 10 fino a domenica 16 luglio prospettano uno scenario finora inedito per il 2023: sarà la "più caldo". Come riporta 3bMeteo, l'anticiclone...