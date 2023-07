Arrampicata sportiva | Coppa del Mondo | Abi Mulyono e Sallsabillah vincono lo speed a Chamonix | Fossali 6°

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Ladeldiè sbarcata a(Francia) e oggi si è disputato il tabellone finale dello, la disciplina veloce che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella gara maschile si è imposto l’indonesiano Rahmad Abicon il tempo di 5.01, riuscendo a battere per quattro centesimi il kazako Rishat Khaibullin, mentre l’altro indonesiano Raharjati Nursamsa ha chiuso in terza posizione regolando il giapponese Jun Yasukawa. Il nostro Ludovicoè stato eliminato ai quarti di finale e ha chiuso in sesta piazza, mentre Matteo Zurloni è caduto agli ottavi e si è fermato al dodicesimo posto. Per Rahmad Abisi tratta della prima affermazione in carriera nel massimo circuito ...