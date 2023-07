Arrampicata sportiva | azzurri fuori in semifinale nel lead a Chamonix | vincono Roberts e Kim

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Ultima giornata della tappa di Coppa del Mondo 2023 di(Francia). In programma c’eranoe finale per quanto riguarda il, sia al maschile che al femminile, con gliche si sono interrotti proprio alle porte dell’ultimo atto. Al maschile non c’è stato niente da fare per quanto riguarda Marcello Bombardi e Filip Schenk, rispettivamente in ventesima posizione con il punteggio di 30 e in ventiduesima posizione con 29+. Vittoria per il britannico Toby, l’unico che riesce ad arrivare al top. Seconda piazza per il francese Sam Avezou (50) e terzo il giapponese Sorato Anraku (48). Nel femminile Laura Rogora ha concluso in ventesima posizione la suacon il punteggio di 30+. Vince la coreana ...