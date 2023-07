Appia Antica | 40 ettari del parco in vendita ai privati “La Regione Lazio non ha esercitato il diritto di prelazione”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) “IlRegionale dell’con i suoi 4.580è l’area protetta urbana più estesa d’Europa. Un cuneo verde che dal centro della città corre verso i Castelli Romani. Qui storia, archeologia e natura si fondono in un quadro paesaggistico e ambientale di eccezionale interesse”. La descrizione sul portale deldel “cuneo verde ad un chilometro dal Colosseo” non lascia dubbi. Si tratta di un luogo unico al mondo. Esteso sui municipi I, VII, VIII e IX di Roma e sui Comuni di Ciampino e Marino. Un grande Luogo della cultura, insomma. Una zona protetta, con vincoli paesaggistici e culturali. Anche per questo, il fatto che 40siano stati messi innon può lasciare indifferenti. Messi ine venduti, sembra. Per una cifra ...