Anticipazioni La Promessa | Finale Di Stagione | Jana E Manuel Si Dicono Addio!

Leggi su uominiedonnenews

(Di domenica 9 luglio 2023)Ladisi sposa con Jimena, edecide di allontanarsi una volta per tutte dal suo innamorato. La coppia sembra scoppiare definitivamente… Mentre in Italia la soap spagnola Laè iniziata da poco tempo, in Spagna ha già chiuso i battenti la prima. Nel corso delle ultime puntate ci saranno tante novità e colpi di scena che avranno a che fare soprattutto con i due protagonisti. I due finiranno per allontanarsi in modo, apparentemente, definitivo.Ladisi sposa con Jimena! Nel corso delle puntate trasmesse in ...