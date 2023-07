(Di domenica 9 luglio 2023) In questa nuova puntata dici concentriamo suisagamolto celebre che rende il combattimento una danzaIn questo nuovo appuntamento dici lasciamo alle spalle l’ultimo episodio in cui abbiamo raccontato il grandeFullmetal Alchemist e facciamo la nostra colazione della domenica con un nuovo: I. Una scelta necessaria, per un motivo molto semplice: a seguito del flop al botteghino e anche della critica del live-action dell’arrivato al cinema proprio quest’estate, è necessario fare un passo indietro e tornare alle origini. ...

Anime Breakfast: I cavalieri dello Zodiaco e la lotta poetica tuttoteK

Il nuovo episodio di Anime Breakfast ci porta nel mondo della saga anime I cavalieri dello Zodiaco, che rende il combattimento una poesia.In questa puntata di Anime Breakfast andiamo a parlare di Fullmetal Alchemist, quello che è probabilmente il miglior shonen mai esistito.