Angelika Hutter | chi è la donna tedesca dietro la strage di Santo Stefano di Cadore

Incidente Santo Stefano, la terribile ipotesi: Angelika Hutter avrebbe investito volontariamente la famiglia veneziana Corriere della Sera

Sarà sentita probabilmente lunedì dal Gip di Belluno per l'interrogatorio di garanzia la 31enne tedesca Angelika Hutter che giovedì ha travolto e ucciso con la sua auto tre persone in un incidente ...BELLUNO - «Sono nel baratro». Dice solo questo Angelika Hutter, la 31enne originaria di Deggendorf, un comune della Baviera, che è in carcere da giovedì sera, ...