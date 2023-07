Angelika Hutter | chi è la donna resposabile della strage di Cadore? La vita ?sbandata? | il viaggio in Italia | l' auto in cui viveva e la denuncia

L'Audi nera guidata daripresa da una telecamera mentre sfreccia lungo la strada che attraversa Santo Stefano di Cadore pochi istanti prima dell'incidente che è costato la vita a ...Si continua a indagare sulla tragedia di Santo Stefano di Cadore. A perdere la vita il piccolo Mattia di due anni, il papà e la nonna, travolti sul marciapiede dall' Audi guidata da. La 32enne tedesca si trova in carcere per omicidio plurimo e dice di non ricordare nulla. Alla luce degli ultimi risvolti sul caso, gli investigatori non escludono che la donna ...Nei giorni scorsi si è verificato un tragico incidente nel bellunese dove una famiglia veneziana è stata uccisa dall'auto guidata da una donna tedesca:. Nell'incidente sono morti il piccolo Mattia, il padre e la nonna materna. Tra le varie piste seguite dagli inquirenti anche la possibilità che il gesto della donna, attualmente agli ...

Incidente di Santo Stefano di Cadore, tra le ipotesi gesto volontario: nessuna frenata o sbandata. Testimone: “Aveva ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Sarà sentita probabilmente lunedì dal Gip di Belluno per l'interrogatorio di garanzia la 31enne tedesca Angelika Hutter che giovedì ha travolto e ucciso con la sua auto ...