Andrea Giambruno | “Torno a Roma per un programma tutto mio Chi mi attacca mira a colpire Giorgia”

Leggi su tpi

(Di domenica 9 luglio 2023), il compagno del premierMeloni, torna a. Condurrà da settembre unDiario del giorno del Tg4, in onda dal lunedì al venerdì. “È un favore personale che l’azienda mi fa — spiega al Corriere della Sera — ed è un premio per avere, con tutta la squadra, aumentato e consolidato gli ascolti e fidelizzato il pubblico”. Poco dopo la vittoria delle elezioni,aveva lasciato la conduzione di Studio Aperto per “non essere passibile di critiche”, ma oggi si dice più sereno: “Anche se per qualcuno sono paracadutato o raccomandato, ho dimostrato che, di tv, qualcosina capisco. Sono quasi vent’ anni che la faccio. Primo giorno a Telenova, a 22 anni, mentre ancora studiavo all’università Cattolica”. È pensando a lei che mino ...