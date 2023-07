Andrea Giambruno | «Torno a Roma e condurrò un programma Chi mi attacca mira a Giorgia»?

Torna a parlare il 'first gentleman', ovvero, compagno di Giorgia Meloni e padre della loro figlia, Ginevra., volto noto Mediaset, si concede in un'intervista al Corriere della Sera , intervista che sfrutta per ...Le polemiche per i mocassini con la suola bluparla anche della suola blu dei suoi mocassini, e delle polemiche per il lusso. 'Sono scarpe che prendo in un negozio abbordabile dove mi ...: il compagno di Giorgia Meloni torna a Roma con 'Diario del giorno', il programma del Tg4 Da settembre,condurrà Diario del giorno del Tg4 dal lunedì al venerdì e in ...

