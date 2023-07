Andrea Giambruno | “Torno a Roma con un programma tutto mio | è un favore personale di Mediaset Non è bello sentirsi dire ‘papà non ci sei mai' ”

(Di domenica 9 luglio 2023) “Mi chiamano signor Meloni, come se non avessi un cognome o una professionalità e pazienza”. È una ruota libera quello che si racconta al Corriere della Sera, ufficializzando che da settembre Diario del giorno del Tg4, ilche conduce su Rete4 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, andrà in onda dae non più da Milano. “È unche l’azienda mi fa”, ammette il compagno della premier, Giorgia Meloni, che spiega il trasloco come “un premio non solo a me, ma tutta la squadra per aver aumentato e consolidato i dati di ascolto e aver fidelizzato il pubblico”. Niente nuovo talk in prima serata per lui, ipotesi circolata nei mesi scorsi su diversi giornali e smentita dai fatti visto che alla presentazione dei nuovi palinsesti ...

, volto noto Mediaset, si concede in un'intervista al Corriere della Sera , intervista che sfrutta per ...Le polemiche per i mocassini con la suola bluparla anche della suola blu dei suoi mocassini, e delle polemiche per il lusso. 'Sono scarpe che prendo in un negozio abbordabile dove mi ..

Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni: «Non è bello sentirsi dire: papà, non ci sei mai» Vanity Fair Italia

