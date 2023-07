Andrea Giambruno | compagno della premier | «Chi mi attacca mira a colpire Giorgia»

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) Da settembre il giornalistapresidente del ConsiglioMeloni, condurrà Diario del giorno del Tg4 dal lunedì al venerdì e in onda da Roma e non più da Milano. «È un favore personale che l’azienda mi fa- spiega al CorriereSera in una intervista rilasciata a Candida Morvillo – ed è un premio per avere, con tutta la squadra, aumentato e consolidato gli ascolti e fidelizzato il pubblico». Ringrazia i vertici Mediaset, Mauro Crippa, Pier Silvio Berlusconi, e per il direttore del tgPucci. «Hanno avuto fiducia in me. Anche se per qualcuno sono paracadutato o raccomandato, ho dimostrato che, di tv, qualcosina capisco. Sono quasi vent’ anni che la faccio». Sulla ipotesi prima serata precisa che «non se n’è mai parlato. ...