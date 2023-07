Amicizia e famiglia | esiste davvero un confine?

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 luglio 2023) Siamo sempre stati solo noi tre, unitissimi. Io, mia madre e mio padre. La loro storia è comune a quella di molte altre famiglie: lei pugliese, lui sardo, giovanissimi, decidono di lasciare la loro terra per garantirsi un futuro migliore. Diventano entrambi infermieri, si conoscono al lavoro, in ospedale. Prima colleghi, poi amici, finchè non è arrivato l’amore. Da lì è iniziato tutto. Oramai sono più di quaranta gli anni che hanno trascorso lontano da casa. Per mia mamma una vita passata a 800 chilometri dalla Puglia, per mio padre un’nza oltre il mare dell’isola. Non è facile non sentirsi soli in queste circostanze, non è facile lasciare tutto alle spalle,, abitudini, amici, e mettere radici altrove. L’amore per i miei parenti, fortissimo, è stato consumato per lo più al telefono: quante telefonate con i nonni! In questi casi gli amici ...