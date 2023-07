Altro colpo | arriva Beluco Freitas

Si tratta di un laterale classe 1998. Ha conquistato la promozione nella massima serie con l'Olimpia ...Untizio la butta sul ridere: 'Guaro, noi volevamo diventare come te... ma tu sei diventato ... di solito, a pochi kg di sovrappeso, che però fannoperché abbiamo in testa i giocatori nel ......30 è a fare la spesa mentre due uomini sulla quarantina, italiani, uno brizzolato e l'con gli ... Giovanni li vede indossare una mascherina, per poter effettuare ilsenza essere a loro volta ...

Cagliari, vicino un altro colpo: la prossima settimana incontro con l'Inter per Oristanio TUTTO mercato WEB

Calciomercato Juve possibile inserimento dei bianconeri, su richiesta di Allegri, su Lukaku, ma il belga vuole l’Inter Ci sono delle conferme circa l’interessamento della Juve per Romelu Lukaku. L’att ...Un colpo dietro l’altro per il Prato Calcio a 5. Alla corte di Andrea Bearzi dopo Batata Alves arriva subito ancora un oriundo brasiliano, anche in questo caso dalle ottime referenze. Si tratta di Ren ...