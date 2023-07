Allegri e il mercato | ecco le richieste per tornare a vincere

(Di domenica 9 luglio 2023) La Juventus devee deve farlo dal prossimo anno;, per riuscirci, ha delleben precise sul. Una stagione decisamente negativa quella vissuta lo scorso anno dalla Juventus; i bianconeri non sono riusciti a raggiungere nessuno degli obiettivi prefissati tra campionato (la squadra è finita settima) e percorso nelle coppe con eliminazioni pesanti come, ad esempio, quella nel girone di Champions League o in semifinale di Europa League. Contro il Siviglia, i ragazzi dihanno perso l’ultima possibilità diun trofeo.(LaPresse)Ora l’obiettivo non è semplice ma è anche l’unica strada possibile per la Juventus; i bianconeri hanno, nel DNA, la vittoria e devono raggiungerla il prima possibile. Il ...

... acquistato dall'Olympique Marsiglia, la Juve pensa ora a come arricchire il 3 - 5 - 2 pensato da Massimiliano. Uno tra Vlahovic e Chiesa può partire in questa sessione di. Tra le ......ben prima del suo ingaggio da parte della Juventus che non avrebbe voluto confermare Max, ...fortemente a rafforzare quella liquidità che ad oggi manca in casa Juventus per fare unnon ...Commenta per primo Tantosulle prime pagine dei giornali di oggi. In primo piano l' Inter e Romelu Lukaku : il belga ... Ultimo jolly per Massimiliano, uomo forte del nuovo ciclo ...

Pugno di ferro di Allegri: cessione o fuori rosa alla Juventus CalcioMercato.it

La sensazione è quella che i bianconeri attenderanno almeno di provarlo in ritiro e lasciare l'ultima parola al tecnico Massimiliano Allegri. In caso non fosse ritenuto all'altezza della situazione, ...Pogba primo osservato speciale, per i giovani l'opportunità di mettersi in mostra per future chiamate di Allegri, per chi rientra dal prestito l'opportunità di conquistare la permanenza: tutte le part ...