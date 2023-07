Alla Juve sta bene la squalifica Uefa | niente Conference e l’anno prossimo ok Champions Corsport

(Di domenica 9 luglio 2023) In settimana, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbe arrivare la sentenzache dovrebbe lasciare i bianconeri un anno fuori dalle Coppe. Quindima sìilanno. Soluzione che starebbeai vertici bianconeri. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: Da Nyon comincia a filtrare la soluzione al “caso”, dopo le sentenze della giustizia sportiva italiana. Dall’organo di controllo finanziario dei club dovrebbe arrivare già nei primi giorni della settimana ladi un anno dalle coppe. L’estromissione d, a patto di non presentare reclamo al Tas (questa la condizione del “patto”), in casa bianconera è considerata una soluzione ...

Portarlo via dalla Bundesliga costerebbeuna cifra intorno ai dieci milioni, un buon affare per un giocatore esperto ma ancora giovane che ha un passato all'Arsenal e del quale si era ...L'ex giocatore della Fiorentina ha le caratteristiche per diventare il nuovo 9 del Chelsea e i blues potrebbero offrireil cartellino di Lukaku oltre ad un robusto conguaglio.Domani infatti i bianconeri si radunerannoContinassa, dove in questa settimana hanno già ...in Usa e le amichevoli A completare il gruppo agli ordini di Allegri ci saranno così un po' di ...

CdS - Lukaku ha detto sì alla Juve: scambio choc con Vlahovic. Il belga ce l'ha con Inzaghi per... Fcinternews.it

Il Milan si avvicina a chiudere un altro colpo di mercato da regalare al tecnico Stefano Pioli. Beffata la Juventus ...Romelu Lukaku per la Juve, Dusan Vlahovic nel mirino del Chelsea. I nomi dei due attaccanti movimentano il calciomercato 2023, tra news e ipotesi. Lukaku, reduce dalla stagione in prestito all’Inter, ...