Alexander Zverev incorona Berrettini | “Vi svelo cosa gli ho detto dopo la partita”

(Di domenica 9 luglio 2023) Matteoha sconfittoin tre set e si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon 2023. Il tennista italiano tornerà sull’erba britannica nella giornata di lunedì 10 luglio per fronteggiare Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo, in un confronto che si preannuncia particolarmente appassionante. Il romano sembra essere tornato quello dei giorni migliori e ha tutte le carte in regola per inventarsi la magia in un torneo dove due anni fa disputò l’atto conclusivo.ha volutore Matteonel corso della conferenza stampa: “Penso sia stato un match molto molto dignitoso. Ho perso in tre set molto tirati, ho appena visto le statistiche. Penso di aver perso solo tre punti, tre punti persi in più di lui durante tutto ...

...32 - Andrey Rublev vince il primo set 7 - 5 controBublik sul Campo Centrale 15:23 - ... "Sapevo di poter mettere in difficoltà. Cosa dire a chi mi critica Lasciamoli parlare" Il ..., terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi, battendo in tre setcon il punteggio di 6 - 3, 7 - 6 (4), 7 - 6 (5) in due ore e 33' di gioco. L'azzurro nel prossimo turno affronterà il numero uno del ranking mondiale Carlos Alcaraz . Alla fine della ...Dopo la sconfitta, il tedesco numero 21 ATP sottolinea lo stato di forma dell'azzurro La delusione diè palpabile nelle parole rilasciate alla stampa subito dopo la sconfitta per tre set a zero contro Matteo Berrettini ( 6 - 3/ 7 - 6 (4) / 7 - 6 (5) il risultato finale a favore dell'...

Zverev spara a zero su Sinner: A Wimbledon è stato favorito, non se lo meritava Fanpage.it

WIMBLEDON 2023 - Sconfitto da Berrettini al terzo turno, Zverev commenta il match in conferenza stampa: "Matteo può battere Alcaraz e vincere il torneo".Matteo Berrettini si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi, battendo in tre set Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 ...